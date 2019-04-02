2019-04-02T16:26:59+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила пенсионера на пешеходном переходе

ДТП произошло на остановке "Заводская"
Елена ФЕДЯШЕВА
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Во вторник, 2 апреля, в Воронеже на Ленинском проспекте недалеко от остановки «Заводская» иномарка сбила пешехода. 65-летний мужчина переходил дорогу по «зебре» и попал под колеса «Шевроле Авео» под управлением 27-летнего водителя.

Очевидцы ДТП сообщают, что пенсионер получил травмы головы и ноги. С места аварии его забрала скорая. На какой сигнал светофора переходил пешеход дорогу и почему водитель не смог предотвратить наезд на него, выясняют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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