2019-04-02T16:38:08+03:00
Общество

Воронежцы испугались скопления бойцов Росгвардии на улице Богдана Хмельницкого

Оказалось – тревога ложная
Елена ФЕДЯШЕВА
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Во вторник, 2 апреля, днем жители Железнодорожного района забеспокоились, заметив у одного из домов на улице Богдана Хмельницкого скопление сотрудников Росгвардии. Горожане решили, что случилось какое-то происшествие. Но, к счастью, тревога оказалась ложной. Просто сотрудники ведомства проводят плановые занятия, направленные на отработку своих действий в случае необходимости.

В Росгвардии предупредили, что плановые занятия продлятся еще несколько дней, и попросили горожан не волноваться.

Кстати, 31 марта, горожане обратили внимание на скопление бронетехники в районе Масловки. Но и в этом случае повода для беспокойства не было. БТРы участвовали в учениях армии ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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