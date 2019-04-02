2019-04-02T15:54:45+03:00
Происшествия

В Воронежской области одновременно закрыли десять подпольных «казино»

В течение трех лет они работали незаконно на территории региона
Олег ИВАНОВ
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13 игровых салонов на территории Воронежской и Курской областей были закрыты на днях. Незаконные азартные игры там проводились с 2016 по соответственно 2019 год.

Десять «казино» находились непосредственно в Воронежской области - в Россоши, Боброве, Богучаре, Борисоглебске, Павловске и Павловском районе, в Воронеже.

Во время обысков было изъято свыше 170 системных блоков с программами, предназначенными для проведения азартных игр. Кроме того, изъято более 800 тысячи рублей, более 20 мобильных телефонов, флеш-карты и USB модемы, документы и черновые записи.

- В организации азартных игр подозреваются четверо жителей Воронежской области в возрасте 31 и 42 лет. Они задержаны, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», а это до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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