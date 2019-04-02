2019-04-02T15:41:13+03:00
Общество

Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ

На брифинге отмечено, что в 2018 году Центрально-Черноземный банк стал лидером среди территориальных банков ПАО Сбербанк по развитию розничного бизнеса
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Центральном Черноземье более половины всех ипотечных кредитов оформляется в Сбербанке. В 2018 году доля ЦЧБ на рынке региона составила 59%. Наибольшим спросом пользовались потребительские кредиты. Это связано со снижением ставок, улучшением условий кредитования, специальными акциями, которые неоднократно запускал Сбербанк. На спрос повлияло и упрощение процесса получения заемных средств с переходом на онлайн-обслуживание.

Александр Закурдаев рассказал о развитии безналичных платежей в регионе. В частности, оборот эквайринга в 2018 году вырос на 51% относительно уровня 2017 года. Центрально-Черноземным банком сформирована инфраструктура для осуществления жителями безналичной оплаты. Она развивается и модернизируется во всех сферах. Сегодня в регионе более 71,7 тысячи торгово-сервисных точек, в которых работают терминалы Сбербанка, позволяющие оплатить покупку картой. Все они поддерживают бесконтактные операции, а также платежи с использованием карт «МИР».

Кроме того, успешно реализуется транспортный проект, предоставляя гражданам возможность безналичной оплаты в общественном транспорте.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще один воронежский любитель парковаться на тротуаре получил штраф
В Воронеже у дома с богатой историей заасфальтировали водопровод
Следователи проведут проверку по факту ожога воронежского школьника утюгом
В Воронеже выбрали лучший школьный кабинет ОБЖ
В Воронеже иномарка сбила пенсионера на пешеходном переходе
Заместитель прокурора Воронежской области стал прокурором Рязанской
Воронежцы испугались скопления бойцов Росгвардии на улице Богдана Хмельницкого
В Воронежской области одновременно закрыли десять подпольных «казино»
Гендиректор воронежской фабрики «Работница»: «Пожар случился из-за нарушения техники безопасности»
Учитель школы под Воронежем «приструнил» расшалившегося ученика горячим утюгом
В Воронеже под суд пойдут десять членов ОПГ, торговавших синтетическими наркотиками
Гендиректору «Воронежгорэлектрости» продлили арест до 4 июня
В Воронеже появилось 18 новых маршрутных автобусов «ЛиАЗ»
Присоединившись к акции «Час Земли» в 2019 году Воронеж сэкономил 9,7 МВт час
«Покупатель» дома увел у жительницы Воронежа 130 тысяч рублей
Двадцать спасателей и шесть машин тушили пожар на балконе воронежской многоэтажки
В Воронеже из-за резкого потепления произошло 138 ландшафтных пожаров