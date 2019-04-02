2019-04-02T15:38:24+03:00
Происшествия

Гендиректор воронежской фабрики «Работница»: «Пожар случился из-за нарушения техники безопасности»

Валерий Казаков заявил, что работе предприятия ЧП не угрожает, хотя определенные проблемы возникли
Юрий КОЗЛОВ
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На пожар приехали около десятка машин МЧС.На пожар приехали около десятка машин МЧС.Фото: Alenka Sinitsyna.
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Генеральный директор воронежской фабрики «Работница» Валерий Казаков рассказал о причинах пожара, случившегося на предприятии 1 апреля. Напомним, сгорело помещение компрессорной, получил травмы один из работников, его отвезли в больницу. У мужчины обожжено лицо, он также сильно наглотался дыма.

- Именно этот сотрудник, по предварительным данным, нарушил правила техники безопасности при работе с запчастями, - сообщил Валерий Казаков. – Его жизнь, насколько я знаю, сейчас вне опасности, но все же травмы достаточно серьезные.

- Скажется ли пожар на работе предприятия?

- Ищем варианты решения проблемы. Простаивать фабрика не может – зарплата людей зависит от выработки. Сейчас предприятие работает, хотя определенные проблемы после пожара, конечно, возникли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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