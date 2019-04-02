В Воронеже под суд пойдут десять членов ОПГ, торговавших синтетическими наркотиками

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-02T15:01:48+03:00

Изъято более 3,5 килограммов различных видов синтетического наркотика Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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- Направлено в суд уголовное дело в отношении десяти активных участников ОПГ в возрасте от 20 до 36 лет, проживающих на территории Воронежской и Липецкой областей, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

С 2015 по 2017 год эта банда «работала» в Воронежской, Липецкой, Белгородской и Московской областях. Они организовали бизнес по продаже наркотиков.

«Товар» клиентам передавали с помощью тайников-закладок. Расплатиться можно было только через электронные платежные системы. Все общение - в интернете.

В итоге у банды изъято более 3,5 килограммов различных видов синтетического наркотика.

Летом 2018 года в суд уже было направлено уголовное дело в отношении 19 активных участников данного организованного преступного сообщества. Участникам сообщества грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU