2019-04-02T15:04:44+03:00
Происшествия

Учитель школы под Воронежем «приструнил» расшалившегося ученика горячим утюгом

Педагог уже лишился работы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию.Мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Дикий, непедагогичный случай произошел в школе Землянска Семилукского района Воронежской области еще 20 марта, но огласке его придали только 2 апреля. В этот день мама пострадавшего ученика – пятиклассника обратилась к журналистам. Женщина рассказала, что заметила у своего ребенка на спине красное пятно. Когда стала выяснять его происхождение, мальчик рассказал, что таким образом его «приструнил» учитель технологии. Ребенок расшалился и вывел педагога из терпения. Тогда мужчина взял горячий утюг и прислонил его к спине хулигана.

Шокированная родительница сообщила о ЧП директору школы. Тот вызвал учителя для объяснений. Отпираться педагог не стал и тут же по предложению руководителя написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Надо сказать, что учитель технологии имеет большой педагогический стаж – в Землянской школе он проработал больше 30 лет, однако в последнее время стал все чаще срываться на детей.

Между тем, мама пострадавшего ученика написала заявление в полицию с просьбой разобраться и строго наказать педагога.

- Пока никакого решения не принято, проводится проверка обстоятельств происшествия, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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