2019-04-02T14:31:58+03:00
Общество

В Воронеже появилось 18 новых маршрутных автобусов «ЛиАЗ»

Они низкопольные, то есть доступны для людей с ограниченными возможностями
Олег ИВАНОВ
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Фото с сайта правительства Воронежской областиФото с сайта правительства Воронежской области
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2 апреля МКП МТК «Воронежпассажиртранс» получил 18 новых автобусов для городских перевозок. Как сообщалось ранее, на обновление парка подвижного состава в Воронежскую область из федерального бюджета было привлечено 350 млн рублей. На эти средства были приобретены 55 автобусов – «ЛиАЗы» и «ПАЗы». Как раз оставшиеся 18 «ЛиАЗов» были переданы перевозчику для работы в Воронеже.

«ЛиАЗы» – автобусы большой вместимости, работающие на газомоторном топливе, что значительно сокращает соответствующую статью расходов автотранспортных предприятий и, главное, не оказывает негативного влияния на окружающую среду и здоровье граждан. Машины оснащены оборудованием, поддерживающим режим повышенной безопасности, в том числе видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС.

- Это автобусы на метане, современные, экономически эффективные и удобные. Они низкопольные, то есть доступны для людей с ограниченными возможностями, - сказал руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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