Присоединившись к акции «Час Земли» в 2019 году Воронеж сэкономил 9,7 МВт час

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-02T14:02:24+03:00

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Воронежское управление экологии подвело итоги участия города во всемирной акции «Час Земли», которая прошла 30 марта. В этом году к ней присоединились более 500 организаций и предприятий города, в том числе 20 муниципальных предприятий, 313 общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Вечером 30 марта участники на час выключили лишние источники электропотребления и декоративную подсветку фасадов административных зданий городской администрации, зданий шести управ районов, воронежской Гордумы, больницу №10, поликлиники №2, здания областного совета профсоюзов, дворца спорта «Юбилейный», жилого комплекса по улице Кольцовская, 82, подсветку проспекта Революции и отдельных деревьев в центре города.

- Кроме этого, жители города приняли активное участие в акции и прошли тестирование на официальном сайте «Час Земли» для выбора столицы акции. Отключение электроэнергии, проведенное в рамках Международной символической акции «Час Земли» в 2019 году на территории городского округа город Воронеж, привело к снижению потребления электроэнергии на 9,7 МВт час, - отметили экологи.

ИСТОЧНИК KP.RU