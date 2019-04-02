2019-04-02T14:02:24+03:00
Общество

Присоединившись к акции «Час Земли» в 2019 году Воронеж сэкономил 9,7 МВт час

Лишнее освещение отключили более 500 организаций и предприятий города
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта городского управления экологиифото с сайта городского управления экологии
Изменить размер текста:

Воронежское управление экологии подвело итоги участия города во всемирной акции «Час Земли», которая прошла 30 марта. В этом году к ней присоединились более 500 организаций и предприятий города, в том числе 20 муниципальных предприятий, 313 общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Вечером 30 марта участники на час выключили лишние источники электропотребления и декоративную подсветку фасадов административных зданий городской администрации, зданий шести управ районов, воронежской Гордумы, больницу №10, поликлиники №2, здания областного совета профсоюзов, дворца спорта «Юбилейный», жилого комплекса по улице Кольцовская, 82, подсветку проспекта Революции и отдельных деревьев в центре города.

- Кроме этого, жители города приняли активное участие в акции и прошли тестирование на официальном сайте «Час Земли» для выбора столицы акции. Отключение электроэнергии, проведенное в рамках Международной символической акции «Час Земли» в 2019 году на территории городского округа город Воронеж, привело к снижению потребления электроэнергии на 9,7 МВт час, - отметили экологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже появилось 18 новых маршрутных автобусов «ЛиАЗ»
«Покупатель» дома увел у жительницы Воронежа 130 тысяч рублей
Двадцать спасателей и шесть машин тушили пожар на балконе воронежской многоэтажки
В Воронеже из-за резкого потепления произошло 138 ландшафтных пожаров
Воронежский кинотеатр «Пролетарий» выставили на продажу за полмиллиарда рублей
Четыре жителя Воронежской области в выходные пострадали от укусов клещей
В Воронеже омбудсмен обратила внимание на сложности с жилищными правами граждан
Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Депутаты Воронежской облдумы расскажут молодежи о «кухне» законотворчества
В Воронежскую область привезли более 100 тысяч саженцев яблонь из Польши
В УФПС рассказали, как платить "коммуналку" в селе под Воронежем, оставшемся без почты
В Воронеже на месте аварийных домов могут появиться небольшие скверы
В Воронеже автомобиль «Киа Рио» наехал на бордюр и перевернулся
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием счетов эскроу
В Воронежской области снижается уровень заболеваемости гриппом
В Воронеже брат порезал ножом голову сестры
Пропавшего 80-летнего дедушку нашли на болоте в Воронежской области
Воронежца, оставившего в горящей квартире мать и 6-летнюю племянницу, отправили в колонию-поселение
Медики протестируют воронежцев на сбалансированность питания
Мэрия Воронежа сообщила о завершении отопительного сезона
Перед возведением Остужевской развязки в Воронеже построят новую дорогу
В Воронеже появилась вторая «умная остановка»
В Воронеже прожившим 30 лет в жутких условиях соцработникам дали квартиры
В Воронежском заповеднике рассказали о «подснежниковом» меде