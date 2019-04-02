2019-04-02T13:56:35+03:00
Происшествия

«Покупатель» дома увел у жительницы Воронежа 130 тысяч рублей

Женщина сама перевела деньги обманщику
Олег ИВАНОВ
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1 апреля принято разыгрывать друг друга - подключились к этой традиции и мошенники. На уловки преступников попалось семеро воронежцев.

Например, 51-летняя жительница Железнодорожного района разместила в интернете объявление о продаже жилого дома. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и выразил готовность перевести аванс за недвижимость.

- Он попросил женщину проследовать к банкомату и следовать его инструкциям, якобы для зачисления денег на банковскую карту. После того, как женщина ввела несколько комбинаций, с ее банковских счетов были списаны 130 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверять любую, поступающую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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