Двадцать спасателей и шесть машин тушили пожар на балконе воронежской многоэтажки

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-02T13:08:20+03:00

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Спасатели из трех пожарных частей Воронежа – 20 человек и шесть единиц техники – съехались в начале одиннадцатого во вторник, 2 апреля, к многоэтажному дому №7 на улице Загородной. С балкона одной из квартир валил густой дым.

Возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, на балконе произошло загорание домашних вещей на площади в два квадратных метра. В результате ЧП никто не пострадал.

Не исключено, что вещи загорелись из-за брошенного из окна верхнего этажа окурка. Однако ЧП не случилось, если бы жильцы квартиры не превратили свой балкон в пожароопасный склад.

ИСТОЧНИК KP.RU