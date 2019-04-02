Двадцать спасателей и шесть машин тушили пожар на балконе воронежской многоэтажки
Спасатели из трех пожарных частей Воронежа – 20 человек и шесть единиц техники – съехались в начале одиннадцатого во вторник, 2 апреля, к многоэтажному дому №7 на улице Загородной. С балкона одной из квартир валил густой дым.
Возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, на балконе произошло загорание домашних вещей на площади в два квадратных метра. В результате ЧП никто не пострадал.
Не исключено, что вещи загорелись из-за брошенного из окна верхнего этажа окурка. Однако ЧП не случилось, если бы жильцы квартиры не превратили свой балкон в пожароопасный склад.
ИСТОЧНИК KP.RU