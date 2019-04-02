2019-04-02T13:00:08+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за резкого потепления произошло 138 ландшафтных пожаров

К счастью, никто из людей не пострадал
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В связи с резким потеплением в регионе осложнилась пожароопасная обстановка. 1 апреля зарегистрировано 138 ландшафтных пожаров: загоралась сухая трава, камыш или мусор. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 21 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожары такого типа зарегистрированы практически во всех районах региона. Произошли и достаточно крупные возгорания, например, в Ольховатском районе огнем была охвачена площадь около 6 га. Существовала реальная угроза, что огонь перекинется на жилые дома в Бутурлиновском, Кантемировском, Аннинском, Новоусманском, и Семилукском районах. К счастью, пострадавших нет.

Причина во всех случаях одна – люди, которые либо намеренно, либо по неосторожности поджигали траву.

Напомним, что за подобные нарушения грозит штраф:

- на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;

- на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей.

- на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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