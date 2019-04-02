Воронежский кинотеатр «Пролетарий» выставили на продажу за полмиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-02T13:18:30+03:00

Такое объявление появилось на популярном сайте по продаже различных товаров

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28 марта появилось сразу два объявления о продаже воронежского кинотеатра «Пролетарий», что расположен на проспекте Революции 56. Некий Марат установил ценник в 550 миллионов рублей. Правда, возможен, торг.

- Культовое здание, построенное в начале 20 века, а в 1999 году кардинально реконструированное, на сегодня является визитной карточкой города. Два зала – большой и малый. В большом зале установлена последняя версия акустической системы Martin Audio.Экран 18 Х 8 метров, 2 цифровых кинопроектора Cristie, для демонстрации в формате 3D. Правильная акустическая форма зала, - говорится в объявлении.

Потенциальному покупателю предлагают организовать летнюю веранду ресторана или даже надстроить дополнительный этаж с панорамным винтажным остеклением.

Интересно другое, что в самом кинотеатре «Пролетарий» заявляют, что ничего не знают о продаже. Хотя под объявление стоит подпись «Компания Партнер». Что это за компания, к сожалению, также не известно, так как по номеру, размещенному в объявлении, нам никто не ответил.

Напомним, совсем недавно именно в этом кинотеатре воронежец наткнулся на окровавленную иглу.

ИСТОЧНИК KP.RU