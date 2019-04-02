Четыре жителя Воронежской области в выходные пострадали от укусов клещей
Четыре жителя Воронежской области на минувших теплых выходных, вернувшись домой из прогулки про лесу, обнаружили на себе присосавшегося клеща. Среди пострадавших один ребенок. Всем им оказали помощь врачи.
К счастью, в регионе в этом году пока нет случаев заражения инфекциями, передаваемыми клещами. Но врачи призывают воронежцев быть бдительными. Обитающие в наших лесах клещи являются потенциальными разносчиками клещевых боррелиозов, туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека.
Снизить риск присасывания клеща помогут простые правила безопасности: при посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у открытых водоемов необходимо периодически проводить само- и взаимоосмотры внешних кожных покровов на наличие клещей, пользоваться одеждой обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых – репеллентами.
При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт с целью их удаления, а при повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.
Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводятся в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» г. Воронеж ул. Космонавтов д.21 (тел. 2635241, 2637761, 2641571).
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