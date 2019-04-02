Четыре жителя Воронежской области в выходные пострадали от укусов клещей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-02T12:39:34+03:00

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Четыре жителя Воронежской области на минувших теплых выходных, вернувшись домой из прогулки про лесу, обнаружили на себе присосавшегося клеща. Среди пострадавших один ребенок. Всем им оказали помощь врачи.

К счастью, в регионе в этом году пока нет случаев заражения инфекциями, передаваемыми клещами. Но врачи призывают воронежцев быть бдительными. Обитающие в наших лесах клещи являются потенциальными разносчиками клещевых боррелиозов, туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека.

Снизить риск присасывания клеща помогут простые правила безопасности: при посещении лесных массивов, дачных участков и при нахождении у открытых водоемов необходимо периодически проводить само- и взаимоосмотры внешних кожных покровов на наличие клещей, пользоваться одеждой обработанной средствами, отпугивающими клещей и насекомых – репеллентами.

При присасывании клещей необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт с целью их удаления, а при повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводятся в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» г. Воронеж ул. Космонавтов д.21 (тел. 2635241, 2637761, 2641571).

ИСТОЧНИК KP.RU