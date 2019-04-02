2019-04-02T12:25:18+03:00
Общество

В Воронеже омбудсмен обратила внимание на сложности с жилищными правами граждан

Татьяна Зражевская отметила ряд проблем
Олег ИВАНОВ
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Зражевская 1 апреля не еженедельном совещании под председательством губернатора Александра Гусева представила итоги 2018 года. Омбудсмен отметила, что ситуация с реализацией прав граждан постепенно начинает улучшаться.

Но есть и сложности, в частности, речь зашла о жилищных прав жителей региона - исполнение намеченных по данному направлению планов омбудсмен оценила на уровне «ниже среднего».

Например, в 2018 году не было выработано предложений, направленных на привлечение социально ориентированных инвестров-застройщиков.

По-прежнему не выработан механизм действий власти, если жилье инвалида технически невозможно приспособить под его нужды. Есть проблемы и с привлечением многодетных граждан в жилищно-строительные кооперативы. Это лишь часть тех недостатков, что отметила Татьяна Зражевская.

В Воронежской области для возможного предоставления в собственность многодетным семьям были отобраны земельные массивы общей площадью 130 га, расположенные в Новоусманском, Рамонском и Семилукском районах. Это более 800 земельных участков.

В то же время были проведены работы по адаптации 8 зданий учреждений социальной защиты и прилегающих к ним территорий для нужд инвалидов. Обустроено пандусами и звуковыми светофорами 27 пешеходных переходов в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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