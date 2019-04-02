Депутаты Воронежской облдумы расскажут молодежи о «кухне» законотворчества

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-02T12:05:16+03:00

В школах и вузах региона пройдут парламентские уроки в рамках празднования 25-летия Думы

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Парламентские уроки для школьников и студентов проходят в Воронежской области по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. В рамках таких уроков депутаты регионального парламента встречаются с молодежью на территории учебных заведений, расположенных в их избирательных округах.

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ИСТОЧНИК KP.RU