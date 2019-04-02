2019-04-02T11:47:19+03:00
Общество

В Воронежскую область привезли более 100 тысяч саженцев яблонь из Польши

В течение трех лет за ними будут следить особенно пристально
Олег ИВАНОВ
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Фото: регионального управления РоссельхознадзораФото: регионального управления Россельхознадзора
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В Воронежскую область для закладки нового интенсивного сада на правобережный таможенный пост поступило более 100 тысяч саженцев яблонь сорта «Джонаголд» из Польши.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками воронежского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели осмотр поступившего импортного материала и отобрали образцы для проведения исследований на наличие карантинных объектов.

Государственные инспекторы управления продолжат наблюдение за саженцами в течение трех лет для обеспечения фитосанитарной безопасности региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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