2019-04-02T11:47:53+03:00
Общество

В УФПС рассказали, как платить "коммуналку" в селе под Воронежем, оставшемся без почты

В Хвощеватке Рамонского района пока не нашли новое здание вместо старого, которое в любой момент может рухнуть [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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В здании почты трещина видна невооруженным взглядом.В здании почты трещина видна невооруженным взглядом.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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В УФПС России по Воронежской области сообщили, как будут доставлять почту жителям Хвощеватки в ближайшее время. Напомним, здание, где располагалось местное почтовое отделение, треснуло. И чтобы стены не рухнули на посетителей, его пришлось закрыть.

- Почтальон временно будет приносить письма и газеты на дом, - сообщили в региональном УФПС. - С помощью мобильного переносного кассового терминала (МПКТ) во время доставки корреспонденции, пенсий и социальных пособий жители Хвощеватки смогут оплатить коммунальные и другие виды платежей.

Также оплатить квитанции можно три раза в неделю в дни пиковой нагрузки коммунальных платежей с 12 по 20 число каждого месяца – во вторник, четверг и субботу с 11 до 12 часов в помещении магазина, где оборудовано место для почтальона.

"Коммуналку" придется пока оплачивать в магазине. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

"Коммуналку" придется пока оплачивать в магазине.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Почта России обратилась к главе местного самоуправления с просьбой о содействии в подборе подходящего помещения. По вопросам, связанным с обслуживанием, можно обращаться по телефону: (47340) 2-13-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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