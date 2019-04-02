В Воронеже на месте аварийных домов могут появиться небольшие скверы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-02T11:34:41+03:00

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В минувший четверг, 28 марта, в сити-парке «Град» состоялся строительный форум «Воронеж BUILD». Его участники - глава региона Александр Гусев, мэр города Вадим Кстенин, строители из 15 областей, а также московские и иностранные эксперты - сначала обсудили рынок строительства в стране, а затем генеральный план Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU