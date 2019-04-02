В Воронеже автомобиль «Киа Рио» наехал на бордюр и перевернулся

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-02T11:32:07+03:00

Водитель поблагодарил полицейских за то, что не оставили его один на один с проблемой Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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1 апреля примерно в 9.20 на улице Антонова-Овсеенко у дома №243а перевернулся автомобиль «Киа Рио», за рулем которого был 53-летний воронежец. Водитель наехал вначале на бордюрный камень, а затем дорожный знак из-за чего и произошло ДТП. К счастью, сам хозяин автомобиля не пострадал.

- Госавтоинспекторы сначала попытались поставить машину на колеса с помощью обычных эвакуаторов с манипуляторами, однако стало понятно, что данный способ скорее навредит автомобилю. Тогда для помощи полицейские привлекли строительный кран, с помощью которого удалось достигнуть желаемого результата, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель поблагодарил полицейских за то, что не оставили его один на один с проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU