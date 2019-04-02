В Воронежской области снижается уровень заболеваемости гриппом
С 25 по 31 марта за медицинской помощью в Воронежской области обратилось 5905 больных, в том числе детей до 14 лет – 3730. Это ниже уровня эпидпорога на 46,7%. Но что, пожалуй, еще важнее, заболеваемость на 23,1% ниже уровня прошлой недели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Мониторинг лабораторных исследований показал, что заболевания обусловлены как вирусами негрипппозной этиологии (представлены вирусами парагриппа, аденовиирусами, риновирусами), так и вирусами гриппа A и В. Доля вирусов гриппа снижается.
Управление Роспотребнадзора по Воронежской области напоминает, при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций немедленно обращайтесь за медицинской помощью для своевременного лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU