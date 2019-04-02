2019-04-02T10:59:48+03:00
Происшествия

В Воронеже брат порезал ножом голову сестры

Женщину отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Мужчина едва не зарезал сестру.Мужчина едва не зарезал сестру.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В воскресенье, 31 марта, около восьми утра сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии сообщили о ЧП в Коминтерновском районе в квартире многоэтажки на улице Новгородской. Там мужчина порезал свою сестру.

Росгвардейцы быстро приехали на место происшествия. Они задержали 38-летнего мужчину и выяснили, что он поругался с 27-летнего сестрой во время выпивки. Брат настолько разъярился, что схватил нож и ранил им женщину в голову. Удар пришелся рядом с ухом. Женщину обнаружили на диване в луже крови, почти без сознания, ее отвезли в больницу. Ранение достаточно тяжелое, но угрозы жизни, по предварительным данным, нет. Нож изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже появилось 18 новых маршрутных автобусов «ЛиАЗ»
Присоединившись к акции «Час Земли» в 2019 году Воронеж сэкономил 9,7 МВт час
«Покупатель» дома увел у жительницы Воронежа 130 тысяч рублей
Двадцать спасателей и шесть машин тушили пожар на балконе воронежской многоэтажки
В Воронеже из-за резкого потепления произошло 138 ландшафтных пожаров
Воронежский кинотеатр «Пролетарий» выставили на продажу за полмиллиарда рублей
Четыре жителя Воронежской области в выходные пострадали от укусов клещей
В Воронеже омбудсмен обратила внимание на сложности с жилищными правами граждан
Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Депутаты Воронежской облдумы расскажут молодежи о «кухне» законотворчества
В Воронежскую область привезли более 100 тысяч саженцев яблонь из Польши
В УФПС рассказали, как платить "коммуналку" в селе под Воронежем, оставшемся без почты
В Воронеже на месте аварийных домов могут появиться небольшие скверы
В Воронеже автомобиль «Киа Рио» наехал на бордюр и перевернулся
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием счетов эскроу
В Воронежской области снижается уровень заболеваемости гриппом
Пропавшего 80-летнего дедушку нашли на болоте в Воронежской области
Воронежца, оставившего в горящей квартире мать и 6-летнюю племянницу, отправили в колонию-поселение
Медики протестируют воронежцев на сбалансированность питания
Мэрия Воронежа сообщила о завершении отопительного сезона
Перед возведением Остужевской развязки в Воронеже построят новую дорогу
В Воронеже появилась вторая «умная остановка»
В Воронеже прожившим 30 лет в жутких условиях соцработникам дали квартиры
В Воронежском заповеднике рассказали о «подснежниковом» меде