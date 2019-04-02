В Воронеже брат порезал ножом голову сестры

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-02T10:59:48+03:00

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В воскресенье, 31 марта, около восьми утра сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии сообщили о ЧП в Коминтерновском районе в квартире многоэтажки на улице Новгородской. Там мужчина порезал свою сестру.

Росгвардейцы быстро приехали на место происшествия. Они задержали 38-летнего мужчину и выяснили, что он поругался с 27-летнего сестрой во время выпивки. Брат настолько разъярился, что схватил нож и ранил им женщину в голову. Удар пришелся рядом с ухом. Женщину обнаружили на диване в луже крови, почти без сознания, ее отвезли в больницу. Ранение достаточно тяжелое, но угрозы жизни, по предварительным данным, нет. Нож изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU