Пропавшего 80-летнего дедушку нашли на болоте в Воронежской области

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-02T10:48:37+03:00

Пожилой мужчина был ослаблен и не помнил, что с ним произошло

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1 апреля примерно 21:45 специалисты службы 112 сообщили волонтерам поисково-спасательного отряда «Черноземье», что в поселке Троицкий Таловского районе пропал 80-летний дедушка.

- В течение 15 минут был сформирован экипаж из пяти человек, и был сразу же направлен в поселок. Пообщавшись с родственниками, был задан сектор поиска. Осмотрены поля и заброшенные строения. Безрезультатно, - рассказывают активисты.

Поисковики продолжили работу и направились на заброшенную ферму. Именно там в овраге, в заболоченной местности и был обнаружен пропавший мужчин. Пенсионер был ослаблен и совсем не помнил, что с ним произошло, но главное - был жив.

- Стоит добавить, что дедушка ушел из дома в 15:00 и был найден только в четыре часа утра. Поражаемся тому насколько крепкие люди тех лет, - отмечают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU