Медики протестируют воронежцев на сбалансированность питания

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-02T09:39:21+03:00

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Воронежцы смогут принять участие в акции «Будь здоров!», посвященной Всемирному дню здоровья. С 2 по 8 апреля будут проходить консультации, мастер-классы, встречи со специалистами и лекции о важности регулярных профилактических обследований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Акция стартует 2 апреля. Всех желающих в этот день приглашают в областную библиотеку им. Никитина, где в 14.30 состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе, а также лекция по профилактике остеоартрита и остеопороза.

График мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья:

- 4 апреля с 10.00 для студентов специалисты и волонтеры-медики проведут лекцию по профилактике остеоартрита и остеопороза и мастер-класс по скандинавской ходьбе. Место проведения: РЭУ им. Г.В.Плеханова (ул.Карла Маркса, 67а).

- 4 апреля медики проведут тестирование пациентов на предмет оценки сбалансированности питания с последующей обработкой информации. Место проведения: Воронежская городская клиническая больница №2 им. К.В. Федяевского.

- 2-8 апреля специалист ЛФК Центра здоровья (Лиски) проведет тренинги «Физкультминутка за рабочим столом» для учащихся и студентов. Место проведения: СОШ №№1, 8, Лискинский промышленно-транспортный техникум им. А.К.Лысенко, Лискинский техникум железнодорожного транспорта им. И.В.Ковалева.

ИСТОЧНИК KP.RU