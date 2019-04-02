2019-04-02T09:16:14+03:00
Общество

Мэрия Воронежа сообщила о завершении отопительного сезона

Приблизить этот момент могут и сами жильцы
Олег ИВАНОВ
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Собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут и сами определить срок окончания отопительного периодаСобственники жилых помещений в многоквартирных домах могут и сами определить срок окончания отопительного периодаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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«Отопительный период должен… заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого… среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия», - говорится в постановлении Правительства «О предоставлении коммунальных услуг». Значит, осталось не так много времени до момента, когда батареи в домах вновь станут холодными.

Однако в мэрии Воронежа напоминают, что собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут и сами определить срок окончания отопительного периода. Для этого необходимо оформить протокол и направить его в обсуживающую организацию. Соответсвенно специалисты отключат дом от теплоснабжения.

Кроме того, по решению жильцов дома может быть отрегулировано его теплопотребление в сторону уменьшения. Однако на котельной, обслуживающей, к примеру, несколько десятков домов, отключить отдельное здание или уменьшить подачу тепла в него невозможно технически, поэтому все обращения в этой части следует направлять в управляющую компанию или к руководству вашего ТСЖ.

- При этом надо помнить, что в случае резкого похолодания в сжатые сроки восстановить прежний режим теплоснабжения после его отключения не удастся – потребуется отладка гидравлического режима тепловых сетей и внутридомовых систем, - предупреждают в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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