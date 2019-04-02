2019-04-02T08:52:18+03:00
Общество

Перед возведением Остужевской развязки в Воронеже построят новую дорогу

Такие меры должны помочь горожанам пережить период строительства
Олег ИВАНОВ
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Перед строительством развязки на улице Остужева будет возведена новая дорога от улицы Минской к улице Землячки. Соответствующий проект уже готов. По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, таким образом был учтен опыт строительства развязки на улице 9 Января, когда не были своевременно продуманы все необходимые объездные пути.

- Этот проект необходимо завершить перед тем, как мы активно начнем строить Остужевскую развязку. Аналогично до начала работ на путепроводе на улице 9 Января и на других крупных дорожных объектах необходимо предусмотреть объезды, ограничения скорости, установку знаков. Все должно быть тщательно продумано, – прокомментировал мэр.

Отметим, что до 30 апреля 2019 года в «Гипрокоммундортрансе» должны провести инженерные изыскания, заново подготовить проектную документацию, обеспечить прохождения госэкспертизы, оценить достоверность сметной стоимости развязки на Остужева.

Стоимость всех строительных работ неоднократно менялась и в итоге достигла ориентировочной суммы – от 4,9 до 5,1 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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