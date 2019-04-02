В Воронеже появилась вторая «умная остановка»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-02T08:34:29+03:00

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Вторую «умную остановку» установили на улице Ворошилова. В ближайшее время будет произведено техническое подключение объекта: оснащение картой-схемой маршрутов движения общественного транспорта, элементами системы «Безопасный город», освещением, электронным табло, бесплатной зоной Wi-Fi, USB-зарядкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Эта «умная остановка», также как и первая у Центрального рынка, установлена за счет внебюджетных средств. Правда, в отличие от остановки у Центрального рынка, выполненной и смонтированной ставропольскими мастерами, вторая произведена и установлена уже воронежскими производителями.

ИСТОЧНИК KP.RU