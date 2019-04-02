В Воронеже появилась вторая «умная остановка»
Вторую «умную остановку» установили на улице Ворошилова. В ближайшее время будет произведено техническое подключение объекта: оснащение картой-схемой маршрутов движения общественного транспорта, элементами системы «Безопасный город», освещением, электронным табло, бесплатной зоной Wi-Fi, USB-зарядкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Эта «умная остановка», также как и первая у Центрального рынка, установлена за счет внебюджетных средств. Правда, в отличие от остановки у Центрального рынка, выполненной и смонтированной ставропольскими мастерами, вторая произведена и установлена уже воронежскими производителями.
ИСТОЧНИК KP.RU