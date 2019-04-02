В Воронеже прожившим 30 лет в жутких условиях соцработникам дали квартиры

СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-02T07:01:53+03:00

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В Воронеже восемь семей работников областного геронтологического центра проживали на цокольном этаже социального учреждения в жутких условиях около 30 лет. И вот наконец дом начали расселять. По информации активистов общероссийского народного фронта, две семьи уже переехали в новые квартиры, две получат жильё в ближайшее время, ещё четыре – переселят в течение 2019 года.

Сотрудникам предоставили временное жилье в подсобных помещениях с условием, что они будут работать в областном геронтологическом центре. Служебные квартиры представляли собой небольшие отдельные комнаты. Кухни, туалеты, душевые были общими. По заключению региональной межведомственной комиссии коммуналки в геронтологическом центре еще в 2014 году были признаны не пригодными для проживания.

- Полулегальное жилье создавало массу проблем и для руководства соцучреждения. Надзорные органы периодически накладывали на администрацию штрафы за нарушения требований пожарной безопасности, поскольку с цокольных этажей не убрано жилье, - рассказали активисты.

В июле 2018 общественники обратились в региональное правительство и администрацию Воронежа с просьбой найти возможность расселить людей из социальных учреждений. После этого дело сдвинулось с мертвой точки.

ИСТОЧНИК KP.RU