В Воронежском заповеднике рассказали о «подснежниковом» меде

СЕГОДНЯ 06:05 2019-04-02T06:05:45+03:00

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В Воронежском заповеднике заметили цветки самого раннего первоцвета - пролески сибирской. Фотографии растения опубликовали в группе заповедника в соцсети. Говорят, что именно из этих цветков получается «подснежниковый» мед. Но так ли это на самом деле?

Как рассказали сотрудники заповедника, зелёно-голубые полянки привлекают насекомых со всей округи.

- Собранный нектар нам с вами не попробовать. Он необходим молодым пчёлам в качестве питания, - отметили специалисты.

Однако, любители пчелиной сладости все же настаивают на том, что «подснежниковый» мед все-таки есть. Правда в составе еще содержится нектар белой акации. Откачивают его как с запечатанных рамок, так и с незапечатанных. Потом открытые фляги ставят в хорошо проветриваемое помещение с сетками на окнах, и мед испаряет остатки влаги. А когда взяток в силу погодных условий совсем скудный, пчеловод даже подкармливает пчел, иначе они могут умереть.

ИСТОЧНИК KP.RU