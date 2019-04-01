В Воронеже в 9-й раз пройдет Большой фестиваль мультфильмов

СЕГОДНЯ 19:16 2019-04-01T19:19:16+03:00

Изменить размер текста: A A

С 4 по 7 апреля в столице Черноземья в девятый раз пройдет «Большой фестиваль мультфильмов». Самый масштабный анимационный смотр России привезет в кинотеатре «Спартак» лучшие фильмы из своей программы 2018 года. Как всегда, будет анимация на любой вкус: старая и новая, детская и взрослая, экспериментальная и классическая, наша и зарубежная.

Откроется БФМ 4 апреля полнометражным мультфильмом эстонского режиссера Каспара Янциса «Капитан Мортен и королева пауков». Это кукольная сказка о мальчике, который уменьшился до размеров насекомого и отправился в плаванье по собственной комнате на самодельной игрушечной лодке и сразился в пути с коварными насекомыми.

Также зрителей ждут еще две полнометражные ленты: «Финдус переезжает» - третий фильм про Петтсона и Финдуса (непоседливый котенок решил отселиться от старика-фермера и зажить в собственном доме) и продолжение очаровательного мультфильма про тарабарского музыканта-мишку и художницу-мышку «Эрнест и Селестина зимой».

В центре программы БФМ, как обычно, самые новые мультфильмы из России и других стран. Первые собраны в пяти программах блока «Премьеры». В них вошли весьма необычные короткометражные мультфильмы, например, «Вдоль и поперек» - история про зебру, которая искала и нашла любовь (единственный российский мультфильм в программе последнего Берлинале), фантастический этюд про нашествие инопланетян на отдельно взятую дачу («Дача, пришельцы, огурцы»), анимационный джем по мотивам стишков-«пирожков». Также в блоке «Премьеры» помимо совсем новых короткометражек, есть и работы, которые уже получили призы и профессиональное признание - короткометражки «Митина любовь» (экранизация архангельских сказок Бориса Шергина), «Суета сует» - лавстори в дореволюционном еврейском местечке, нарисованная с явной оглядкой на живопись Шагала.

В блок «Победители» БФМ традиционно собирает самые заметные зарубежные анимационные короткометражки - фильмы, которые в минувшем году получали призы международных смотров и национальные премии.

На фестивале будут представлены две программы для самых маленьких: «Урок плаванья», которая состоит из 10 короткометражных российских мультфильмов и рассчитана на дошкольников и младших школьников, и «Я считаю кроликов» - программа из «штучных» зарубежных мультфильмов для детей, которые редко попадают на экраны к широкому зрителю.

Отдельная спецпрограмма посвящена японской мультипликации. Она собрала студенческие, музыкальные и экспериментальные работы, созданные в XXI веке вне больших индустриальных студий. В сборнике короткометражек страна, прославившаяся своими аниме-сериалами и блистательными картинами Миядзаки, предстанет в несколько непривычном свете: странные, абсурдные, диковинные и завораживающие своей непонятностью японские мультфильмы способны удивить даже знатоков фестивального кино и экспериментального искусства.

Показы мультиков пройдут в кинотеатре «Спартак». Ну а в книжном клубе «Петровский» воронежцы смогут поучаствовать в Мастерских БФМ. 6 и 7 апреля дети своими руками будут создавать мультфильмы из чая и оживлять удивительные анимационные миры в технике стоп-моушен. Также в «Петровском» творческую встречу проведет петербургский режиссер и художник Наталья Мирзоян.

ИСТОЧНИК KP.RU