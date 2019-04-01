2019-04-01T21:07:43+03:00
Общество

«Единая Россия» не согласна с мнением ГИБДД увеличить штрафы

В Партии считают необоснованным снижение ненаказуемого порога скорости для автомобилистов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Воронеже реготделение «Единой России» инициировало обсуждение инициативы Минтранса России и Министерства внутренних дел о возвращении административного штрафа за превышение скорости на 10 км/ч. За «круглый стол» пригласили законодателей, представителей ГИБДД, общественных организаций, экспертного сообщества.

Лидер воронежских единороссов, председатель облдумы Владимир Нетёсов заявил, что первостепенная задача – обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на дорогах.

«Однако предложение Минтранса и Министерства внутренних дел о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч не содержит подтвержденных данных о том, что такой шаг позволит кардинально улучшить ситуацию. В данном случае мы выступаем в защиту интересов автовладельцев», - отметил Нетёсов.

Депутаты продолжат работу по совершенствованию законодательства в части организации безопасного движения, повышения дисциплинированности всех его участников, строительства и ремонта дорожного покрытия и т.п.

Позицию Минтранса и Министерства внутренних дел России отстаивал начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Воронежской области Евгений Шаталов. Однако она не нашла поддержки среди большинства участников круглого стола.

Роман Трофимов.

Подробнее на эту тему на сайте https://voronezh.er.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже в 9-й раз пройдет Большой фестиваль мультфильмов
Воронежского школьника ударило током на крыше вагона
Карманник вытащил у воронежца кошелек с банковской картой и попался через несколько часов на снятии денег
Полеты из Воронежа в Тбилиси все же начнутся с 26 апреля
Под Воронежем перевернулась «Лада-Гранта»: водитель погиб
Детский ансамбль из Воронежа выиграл Гран-при фестиваля «Слияние культур»
Со дня на день в Воронежской области стартует посевная
В Воронеже с загоревшейся фабрики «Работница» эвакуировали 100 человек
В Воронеже пять раз загоралась сухая трава
Инспекторы ДПС на трассе поменяли воронежской автоледи пробитое колесо
В Воронеже нашли вещества, способные вызвать экологическую катастрофу
Воронежский губернатор надеется, что Ил-112В выступит драйвером ВАСО
Общегородской субботник пройдет в Воронеже 20 апреля
Житель Воронежа ранил троих собутыльников из-за обиды
Губернатор Воронежской области высказал претензии к дорожной разметке
В Воронеже 31 марта установлен температурный рекорд
В Воронежской области ремонт дорог начнется 10 апреля
200 юных воронежцев примут участие в Вахте Памяти
В воронежском хостеле у постояльца вытащили 25 тысяч рублей