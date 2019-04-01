«Единая Россия» не согласна с мнением ГИБДД увеличить штрафы

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-01T21:07:43+03:00

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В Воронеже реготделение «Единой России» инициировало обсуждение инициативы Минтранса России и Министерства внутренних дел о возвращении административного штрафа за превышение скорости на 10 км/ч. За «круглый стол» пригласили законодателей, представителей ГИБДД, общественных организаций, экспертного сообщества.

Лидер воронежских единороссов, председатель облдумы Владимир Нетёсов заявил, что первостепенная задача – обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на дорогах.

«Однако предложение Минтранса и Министерства внутренних дел о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч не содержит подтвержденных данных о том, что такой шаг позволит кардинально улучшить ситуацию. В данном случае мы выступаем в защиту интересов автовладельцев», - отметил Нетёсов.

Депутаты продолжат работу по совершенствованию законодательства в части организации безопасного движения, повышения дисциплинированности всех его участников, строительства и ремонта дорожного покрытия и т.п.

Позицию Минтранса и Министерства внутренних дел России отстаивал начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Воронежской области Евгений Шаталов. Однако она не нашла поддержки среди большинства участников круглого стола.

Роман Трофимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU