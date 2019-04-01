2019-04-01T18:01:56+03:00
Происшествия

Карманник вытащил у воронежца кошелек с банковской картой и попался через несколько часов на снятии денег

Полицейских привлекли неуверенные манипуляции у банкомата
Ярослав ИВАНОВ
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30 марта сотрудники уголовного розыска задержали на Ленинском проспекте троих мужчин. Компания показалась правоохранителям подозрительной: троица пыталась обналичить деньги с банковской карты. Стражи порядка решили подстраховаться и доставить подозрительных личностей в отдел полиции.

Там выяснилось, что один из задержанных, 34-летний мужчина был неоднократно судим - за кражи и хранение наркотиков. В процессе проверки выяснилось, что подозреваемый причастен к карманной краже мобильного телефона и двух банковских карт. Он признался, что 30 марта около 19.40 у одного из домов по Ленинскому проспекту встретил прохожего и в ходе мимолетного разговора ловко похитил у него из кармана куртки мобильник и кошелек. В нем обнаружились две банковские карты. Карманник сразу же купил 2 500 рублей продукты, спиртное и сигареты в ближайшем магазине, расплатившись картами. А потом уже с товарищами пытался снять с похищенной карты деньги в банкомате, но был задержан полицейскими. Ему за кражу грозит до пяти лет заключения.

40-летнему воронежцу вернули телефон и карты. Потерпевший успел обнаружить пропажу, но в отдел полиции не обратился, думая, что потерял свое имущество по дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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