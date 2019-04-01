Полеты из Воронежа в Тбилиси все же начнутся с 26 апреля

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-01T17:31:07+03:00

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В Воронежском аэропорту сообщили хорошую новость для желающих слетать в Грузию. Рейсы в Тбилиси все же стартуют с 26 апреля. Напомним, продажу билетов временно свернули из-за того, что компания Georgian Airways заявила об изменении расписания полетов.

И вот стало известно, что с 26 апреля до 25 октября по понедельникам и пятницам из Воронежа в Тбилиси и обратно будут курсировать канадские лайнеры Embraer 190. Из столицы Черноземья они будут отправляться в 4.05. Полет до главного города Грузии займет 1 час 55 минут. Из Тбилиси самолеты будут отправляться в путь в 2.05 по местному направлению. Полет до Воронежа будет длиться два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU