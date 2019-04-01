2019-04-01T17:01:17+03:00
Звезды

Детский ансамбль из Воронежа выиграл Гран-при фестиваля «Слияние культур»

Коллектив «Зимогоры» привез награду из Казани
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Детский ансамбль «Зимогоры» из Воронежа победил на XXXIV Международном фестивале детского и юношеского творчества «Слияние культур», который 28 марта завершился в Казани.

Юные воронежские артисты привезли домой Гран-при. Жюри отметило профессиональное вокальное исполнение, художественный образ, слаженность участников. «За профессионализм и преданность своему делу» наградили также руководителя коллектива Алексея Пожидаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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