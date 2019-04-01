Со дня на день в Воронежской области стартует посевная

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-01T17:00:51+03:00

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В первых числах апреля в Воронежской области стартует посевная кампания. Аграриям придется засеять 1,772 млн. га, из них под зерновые – 1,527 млн. га, сахарную свеклу - 136 тыс. га. В целом площадь под посевы большинства культур увеличится, чего не скажешь о подсолнечнике – его в этом году будет меньше.

- Состояние озимых культуры оценивается как хорошее и удовлетворительное. Растения имеют хорошую жизнеспособность и высокое содержание сахаров, ведется подкормка посевов. Сельхозтехника на предприятиях готова к посевной, проблем с наличием горюче-смазочных материалов нет, - отчитался руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов сегодня на планерке в правительстве области.

- Мы должны стимулировать тех сельхозтоваропроизводителей, у кого низкая урожайность, чтобы они использовали современные методы обработки земли и внесения необходимых удобрений. И отдельная тема – давайте запускать органическое земледелие, путь пока на небольших площадях,- ответил ему губернатор Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU