2019-04-01T17:00:51+03:00
Общество

Со дня на день в Воронежской области стартует посевная

Состояние озимых хорошее
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первых числах апреля в Воронежской области стартует посевная кампания. Аграриям придется засеять 1,772 млн. га, из них под зерновые – 1,527 млн. га, сахарную свеклу - 136 тыс. га. В целом площадь под посевы большинства культур увеличится, чего не скажешь о подсолнечнике – его в этом году будет меньше.

- Состояние озимых культуры оценивается как хорошее и удовлетворительное. Растения имеют хорошую жизнеспособность и высокое содержание сахаров, ведется подкормка посевов. Сельхозтехника на предприятиях готова к посевной, проблем с наличием горюче-смазочных материалов нет, - отчитался руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов сегодня на планерке в правительстве области.

- Мы должны стимулировать тех сельхозтоваропроизводителей, у кого низкая урожайность, чтобы они использовали современные методы обработки земли и внесения необходимых удобрений. И отдельная тема – давайте запускать органическое земледелие, путь пока на небольших площадях,- ответил ему губернатор Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем перевернулась «Лада-Гранта»: водитель погиб
Детский ансамбль из Воронежа выиграл Гран-при фестиваля «Слияние культур»
В Воронеже с загоревшейся фабрики «Работница» эвакуировали 100 человек
В Воронеже пять раз загоралась сухая трава
Инспекторы ДПС на трассе поменяли воронежской автоледи пробитое колесо
В Воронеже нашли вещества, способные вызвать экологическую катастрофу
Воронежский губернатор надеется, что Ил-112В выступит драйвером ВАСО
Общегородской субботник пройдет в Воронеже 20 апреля
Житель Воронежа ранил троих собутыльников из-за обиды
Губернатор Воронежской области высказал претензии к дорожной разметке
В Воронеже 31 марта установлен температурный рекорд
В Воронежской области ремонт дорог начнется 10 апреля
200 юных воронежцев примут участие в Вахте Памяти
В воронежском хостеле у постояльца вытащили 25 тысяч рублей