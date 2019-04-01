В Воронеже с загоревшейся фабрики «Работница» эвакуировали 100 человек

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-01T16:34:19+03:00

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В понедельник, 1 апреля, в 14.45 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в здании швейной фабрики «Работница» (улица Ленина, 73).

- Загорелось помещение компрессорной на первом этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Было сильное задымление. Около сотни сотрудников фабрики вывели на улицу. На пожаре пострадал один человек – мужчина, работавший в компрессорной во время возгорания. С ожогом лица и отравлением продуктами горения его отвезли в БСМП. На месте ЧП работали десять наших подразделений. Пожар удалось потушить примерно в 15.25. Причину возгорания сейчас устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU