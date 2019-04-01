В Воронеже пять раз загоралась сухая трава

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-01T16:31:32+03:00

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За прошлую неделю на территории Воронежа произошли пять ландшафтных пожара – горела сухая трава. Чаще всего ее намеренно поджигали горожане, чтобы избавиться от остатков сорняков на земельных участках. Для сравнения: за один только день в области зарегистрировали 72 случая возгорания лесной подстилки.

По прогнозам синоптиков на теплый период года, самыми сухими, а, следовательно, опасными в плане возникновения пожаров, будут май, июнь и сентябрь. В эти месяцы будет мало дождей при высокой температуре воздуха.

В связи с официальным началом пожароопасного периода все оперативные службы города переводятся в режим повышенной готовности. Особенное внимание уделяют районам Воронежа, прилегающим к лесным массивам.

ИСТОЧНИК KP.RU