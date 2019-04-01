Инспекторы ДПС на трассе поменяли воронежской автоледи пробитое колесо

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-01T16:26:19+03:00

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Полицейские думали, что поймали нарушителя, а оказалось, женщине требуется помощь.

31 марта на 545 километре автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе сотрудники ГИБДД остановили «виляющий» «Фольксваген». Инспекторы предположили, что за рулем находится пьяный водитель. А оказалось, что у автоледи спустило переднее колесо со стороны пассажира.

Лейтенанты полиции Владимир Ващинников и Константин Губин помогли хозяйке авто поменять пробитое колесо на запасное и рассказали, как доехать до ближайшего шиномонтажа.

ИСТОЧНИК KP.RU