2019-04-01T16:02:11+03:00
Общество

Воронежский губернатор надеется, что Ил-112В выступит драйвером ВАСО

Все причастные к новому аппарату получат награды
Татьяна МИСТЮКОВА
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www.ilyushin.orgwww.ilyushin.orgФото: из архива «КП»
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Сегодня планерку в правительстве Воронежской области губернатор начал с обсуждения военно-транспортного самолета Ил-112В. Напомним, за первым полетом нового аппарата с аэродрома ВАСО следили в минувшую субботу как жители, так и журналисты.

- Знаменательно, что этот полет состоялся в 125 годовщину со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина. По отзывам самолет имеет неплохие характеристики и перспективы того, чтобы он стал серийным. Мы готовы всячески поддерживать эти процессы, поскольку серийное изготовление самолета могло бы стабилизировать не только экономическую ситуацию на предприятии, но и выступить драйвером экономического развития. Будем надеяться, что все состоится, - отметил Александр Гусев.

Губернатор поручил наградить областными наградами всех, кто принимал участие в подготовке к испытаниям военно-транспортного самолета Ил-112В.

Также он рассказал, что в этом году на ВАСО приступят к ремонту взлетно-посадочной полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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