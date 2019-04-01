В Воронеже нашли вещества, способные вызвать экологическую катастрофу

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-01T16:09:18+03:00

Спасатели дважды за неделю участвовали в операциях по обезвреживанию опасных предметов

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На минувшей неделе в Воронеже дважды обнаруживали предметы и вещества, угрожающие горожанам катастрофой.

В первом случае спасателей вызвали на склад, где нашли несколько подозрительных колб. Предварительные замеры показали наличие радиационного излучения от сосудов. Приехавшие эксперты с более точной аппаратурой установили, что фон, исходящий от колб, превышает норму аж в 70 раз. Опасную находку доставили на Нововоронежскую атомную станцию, где вещество утилизируют с соблюдением требований безопасности.

26 марта на территории охраняемого объекта нашли 12 баллонов с различными отравляющими веществами, среди которых был хлор. Выяснилось, что эти бесхозные баллоны хранились на складе около девяти лет. Вещества изъяли, сейчас решается вопрос их утилизации.

По всем случаям полиция организовала проверки обстоятельств ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU