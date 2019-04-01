Общегородской субботник пройдет в Воронеже 20 апреля

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-01T15:43:36+03:00

До этого дня горожане могут навести порядок в своих дворах

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С 1 апреля в Воронеже стартует месячник благоустройства. Горожан приглашают присоединиться к уборке своих дворов и межквартальных территорий. Санитарные дни пройдут 3, 10, 17 и 24 апреля. На районные субботники зовут 6 и 13 апреля. А общегородской субботник пройдет 20 апреля.

- Все желающие принять участие в месячнике по благоустройству могут обращаться в управы районов или свою обслуживающую организацию, - сообщили в мэрии.

Дополнительную информацию можно получить в управе своего района: Центральный 252-44-42 и 252-35-14, Коминтерновский 206-76-52 и 206-76-53, Ленинский 261-58-02, Советский 225-71-01, Железнодорожный 267-71-85, Левобережный район 254-74-03, 249-40-68.

ИСТОЧНИК KP.RU