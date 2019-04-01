Житель Воронежа изрезал троих собутыльников из-за обиды

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-01T17:17:08+03:00

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В Воронеже по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве.

Около половины шестого утра 31 марта в больницу привезли троих горожан с колото-резанными ранами различных частей тела. Медики сообщили полицейским, что забрали пострадавших из двора одного из домов на Циолковского, рядом с парком Авиастроителей.

Под подозрение попал 30-летний знакомый потерпевших, ранее неоднократно судимый. Когда его задержали, он рассказал, что выпивал с двумя мужчинами (23 и 33 лет) и 29-летней женщиной. В ходе пьянки поругался со своими собутыльниками, затаил обиду, сходил домой за холодным оружием, а когда вернулся, всех троих ударил в жизненно-важные органы и сбежал.

Теперь ему придется ответить за покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU