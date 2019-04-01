Губернатор Воронежской области высказал претензии к дорожной разметке

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-01T15:34:07+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области глава региона, слушая доклад подчиненного о ремонте дорог на этот год, высказал претензии к дорожной разметке.

- В прошлые годы по разметке мы сталкивались с двумя проблемами. Первая – это скорость разметки, начинали в середине апреля и заканчивали в середине июля. До начала июня все должно быть закончено. Пусть этот подрядчик себе набирает субподрядчиков, делает быстро, а потом уезжает на север в сторону Москвы и работает там, когда погодные условия позволят. За сроками я буду смотреть. И второе – качество применяемого термопластика. Мы сейчас деньги большие тратим на разметку, в разы больше, чем когда использовалась краска, которая пропадала через 2-3 недели. Но качество термопластика, мы замечали за этим подрядчиком, оно не достаточное как по пористости, так и по твердости. Поэтому я прошу компромиссов с ними никаких не допускать, - заявил губернатор.

Также свои претензии высказал начальник ГУ МВД России по Воронежской области Михаил Бородин. По его словам, в регионе отсутствуют схемы организации дорожного движения – дислокации дорожных знаков и разметки:

- Последние коррективы вносились еще в 80-х годах прошлого века. Также на аварийных участках дорог нужно ставить знаки фото и видео фиксации. Это автоматически заставляет водителей снизить скорость и быть более внимательными. В дальнейшем рядом с этими знаками могут работать «треноги».

Губернатор согласился с его предложением.

В свою очередь руководитель департамента дорожной деятельности Максим Оськин пояснил, что для контроля качества разметочного материала областные власти привлекли «Росдормониторниг». Его специалисты должны увидеть то, что не могут чиновники – расход лакокрасочных материалов и качество самих материалов.

- Организация, про которую говорил губернатор, называется «Дорожная разметка». Определенное время назад к ней были претензии по качеству применяемого пластика. Организация поправилась и пока выдает качество, - отметил Максим Оськин.

ИСТОЧНИК KP.RU