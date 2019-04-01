В Воронеже 31 марта установлен температурный рекорд

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-01T16:02:58+03:00

В прошлое воскресенье на улицу можно было и майке выйти. Правда, не очень надолго. Фото: Евгения ГУСЕВА

Такой теплыни не было со времен начала постоянных наблюдений – с 1944 года

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В Воронежском гидрометцентре сообщили, что показатели термометра, зафиксированные 31 марта, - это новый температурный рекорд. Теперь он равняется 19,2 градуса. До этого самым теплым днем было 31 марта 1947 года. Тогда столбик термометра остановился на отметке 17,2 градуса.

- Вообще регулярные наблюдения за погодой по каждому числу месяца начались в 1944 году, - рассказала Наталья Булаева, начальник отдела Воронежского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – До войны и особенно во время нее было немало белых пятен, поэтому более ранние данные сравнивать с нынешними некорректно.

Напомним, что такое тепло продлится недолго. Уже в четверг, 4 апреля, ночью может быть дождь со снегом при нуле градусов.

- Впрочем, к выходным снова потеплеет, - успокоил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Конечно, не так, как сейчас будет, но до +10 дневная температура поднимется. Вообще климатическая весна в этом году началась 9 марта – на 20 дней раньше срока. За исключением аномально теплого конца месяца, в целом он получился достаточно холодным.

ИСТОЧНИК KP.RU