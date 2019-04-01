В Воронежской области ремонт дорог начнется 10 апреля

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-01T15:21:57+03:00

Максим Оськин рассказал о ремонте дорог на этот год. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

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Воронежской области отремонтируют почти 500 км дорог. В этом году обещают к работе подойти основательно, тем более что сумма выделяется значительная почти 4,4 млрд. рублей (всего в дорожном фонде региона 14,9 млрд. рублей).

Как рассказал руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин, каждая дорога будет иметь свои характеристики – ширину, длину, уклон, протяженность и т.д. Их будут снимать с помощью геодезической съемки.

- После этого мы приступим к ремонту автомобильных дорог. Начнем 10 апреля с близлежащих районов – Новоусманского, Каширского, Хохольского и Семилукского. А вообще, в течение «пятилетки» мы приведем в порядок опорную дорожную сеть.

При укладке дорожного полотна, по словам Максима Оськина, будет использоваться «старая» технология:

- Машины вспахивают на определенную глубину грунт, потом туда добавляется определенное количество щебня, цемента, воды. Делается монолитная плита, которая будет являться основанием дороги. Это забытый способ из 70-80 годов. Тогда речь шла о стабилизации грунтов. Теперь это еще и замена изношенного основания

Кроме того, в течение этого года 71 пешеходный переход вблизи социальных объектов – садиков, школ, поликлиник – оборудуют техническими средствами безопасности. Это искусственные неровности, индикаторы света и звука (позволяют в темное время суток водителю увидеть издалека пешеходный переход), ограждения, направляющие людской поток в приделах «зебры».

- На искусственных неровностях будем в этом году также устанавливать оборудование фото и видео фиксации. У нас некоторые граждане, к сожалению, пролетают над неровностями с превышением скоростного режима в 2-3 раза. За такие нарушения штрафы для водителей увеличиваются в разы, - отметил главный дорожник.

ИСТОЧНИК KP.RU