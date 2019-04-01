2019-04-01T15:10:00+03:00
Общество

200 юных воронежцев примут участие в Вахте Памяти

Школьники встанут в почетные караулы у главных воинских захоронений города
Ярослав ИВАНОВ
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У музея-диорамы организуют Почетный школьный пост №1У музея-диорамы организуют Почетный школьный пост №1Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Подготовку к празднованию Дня Победы в Воронеже начнут загодя: 25 апреля в городе стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой сотни волонтеров будут раздавать жителям и гостям города символы Победы.

Кроме того, в Воронеже начали подготовку к акции «Вахта памяти», традицию проведения которой у крупнейших воинских захоронений возродили в год 70-летия Великой Победы.

В этом году акция пройдет с 6 по 9 мая. На воинских захоронениях наведут порядок, возложат венки, у больших мемориалов устроят памятные караулы.

- У братской могилы №6, которая располагается у музея-диорамы, организуем Почетный школьный пост №1. В нем будут стоять воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, которые хорошо учатся и активно участвуют в общественной работе. У мемориальных комплексов «Чижовский плацдарм», «Памятник Славы», на площади Победы в караулы заступят курсанты военных ВУЗов, сообщила руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

В акции примут участие около 200 юных воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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