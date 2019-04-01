В воронежском хостеле у постояльца вытащили 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-01T14:26:59+03:00

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Полицейские нашли вора, который в декабре 2018 года украл деньги в одном из хостелов Воронежа. 25 тысяч рублей не досчитался 66-летний постоялец, кража произошла днем, пока он отсутствовал в номере. Под подозрение попал 49-летний житель Воронежской области. Когда его задержали, в отделе полиции он признался, что деньги потратил.

За кражу ему грозит до пяти лет заключения, сообщили в региональном управлении МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU