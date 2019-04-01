2019-04-01T14:36:47+03:00
Происшествия

С воронежских моек самообслуживания украли шесть терминалов с деньгами

Общая сумма ущерба - 160 тысяч рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Полицейские раскрыли массовую кражу терминалов оплаты бесконтактных моек. Преступление произошло в ночь с 19 на 20 сентября прошлого года. Подозреваемыми стали мужчины 29 и 33 лет.

Как действовали злоумышленники? Заезжали на "Ладе" прямо в моечный бокс. Один делал вид, что вовсю намывает машину. Второй в это время взламывал установленный терминал оплаты и бросал его в автомобиль.

- За одну ночь они похитили шесть терминалов с находившимися там деньгами. Общий ущерб составил около 160 тысяч рублей, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Полиция возбудила шесть уголовных дел по статье "Кража". Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им грозит до пяти лет заключения.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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