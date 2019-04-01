2019-04-01T14:09:02+03:00
Общество

Воронежский авиазавод переоборудуют за 920 миллионов рублей

Большую часть этой суммы предприятие получит в 2019 году
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Авиазавод ждет перевооружение.Авиазавод ждет перевооружение.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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2,22 млрд рублей получит из бюджета стран "Объединенная авиастроительная корпорация". Это следует из сообщения Правительства РФ "О бюджетных инвестициях в авиастроительной отрасли" от 30 марта.

Деньги пойдут на капитальные вложения в объекты производственной инфраструктуры и послепродажного обслуживания самолетов Ил-114-300. Инвестиции перейдут в уставные капиталы дочерних обществ - АО "Авиастар-СП", АО "РСК “МиГ”, ПАО "ВАСО". В этом году воронежский авиазавод должен получить 893 млн рублей, в 2020-м – 18 млн, а в 2021 – 9 млн.

Добавим, что постройка первого опытного образца самолёта Ил-114-300 запланирована на этот год, а начало серийных поставок - на 2022 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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