Мошенники любезно предоставили жительнице Воронежа номер своего счета
45-летняя жительница Воронежа поверила мошенникам, рассказавшим по телефону, что ее родственник попал в ДТП. Во время разговора они выведали у жертвы, что она может перечислить деньги через интернет. После этого продиктовали номер банковского счета, куда женщина перечислила 26 тысяч рублей.
Как видим, классическая схема по-прежнему работает. Мошенники в разговоре упирают на то, что деньги требуются срочно, и трубку вешать нельзя. Но единственным правильным решением будет ее все-таки повесить и позвонить тому самому родственнику, с которым якобы случилась беда.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области - Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать бдительность при переводе средств по неизвестным реквизитам. А также призывают не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.
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ИСТОЧНИК KP.RU