Мошенники любезно предоставили жительнице Воронежа номер своего счета

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-01T13:51:28+03:00

Преступники рассказали ей, как именно она может перевести им деньги

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45-летняя жительница Воронежа поверила мошенникам, рассказавшим по телефону, что ее родственник попал в ДТП. Во время разговора они выведали у жертвы, что она может перечислить деньги через интернет. После этого продиктовали номер банковского счета, куда женщина перечислила 26 тысяч рублей.

Как видим, классическая схема по-прежнему работает. Мошенники в разговоре упирают на то, что деньги требуются срочно, и трубку вешать нельзя. Но единственным правильным решением будет ее все-таки повесить и позвонить тому самому родственнику, с которым якобы случилась беда.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области - Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать бдительность при переводе средств по неизвестным реквизитам. А также призывают не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.

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ИСТОЧНИК KP.RU